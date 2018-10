CEO da Euronext: "Em momentos de queda dos mercados os investidores preferem empresas com 'governance' forte"

Há cada vez mais accionistas que, antes de investir, procura garantir que está a apostar em empresas que seguem boas práticas. E, segundo o presidente da bolsa de Lisboa, empresas com um governo das sociedades forte tendem a gerar retornos mais elevados a longo prazo. Mas é em momentos de queda das bolsas que a diferença de desempenhos é maior.





"No longo prazo, o valor do return on equity em empresas com um 'governance' forte parece ser superior", argumentou Paulo Rodrigues da Silva, na conferência organizado pelo Instituto Português de Corporate Governance, a decorrer em Lisboa. De acordo com o mesmo responsável, que citou vários estudos publicados sobre este tema, "em quedas do mercado, os accionistas preferem empresas com governança mais forte".





Pelo contrário, quando as bolsas atravessam momentos de expansão, as empresas com modelos de governação mais fracos apresentam desempenhos mais elevados. Mas contabilizando períodos longos, o balanço é negativo para estás empresas.