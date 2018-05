CEO do JPMorgan avisa: Preparem-se para yields de 4% nos EUA

O CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, acredita que o crescimento económico e a inflação nos Estados Unidos vão acelerar o suficiente para levar a Reserva Federal norte-americana a subir mais os juros do que aquilo que se antecipa.





Por isso mesmo, Dimon avisa que será inteligente as pessoas estarem preparadas para um aumento dos juros da dívida dos Estados Unidos a dez anos para os 4%.