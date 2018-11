Estas associações alertam para as dificuldades que se têm registado no processo, nomeadamente o facto de o seguro de responsabilidade civil profissional que é exigido só ter passado a ser disponibilizado em Abril. Algo que reduziu o período de apresentação do pedido de registo de 12 para nove meses.



"A ACAP tem também conhecimento de que em Outubro apenas 2.000 intermediários de crédito terão submetido o pedido de autorização junto do Banco de Portugal", refere o mesmo documento.



As associações temem, assim que, cerca de 90% fiquem impedidas de realizar a sua actividade no próximo ano, o que vai limitar as vendas com recurso ao crédito, que no caso do sector automóvel representa quase 70% do total. "Esta situação terá um impacto directo na economia a nível do PIB resultante da drástica redução da actividade comercial", alertam as associações que solicitaram ao Governo um alargamento do prazo para o registo.

