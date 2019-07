"Originalmente, as projeções do IGCP relativamente ao contributo destes instrumentos para o programa de financiamento atingiam um valor líquido negativo de mil milhões de euros, que foi corrigido para um contributo líquido positivo de 400 milhões euros", adiantou Cristina Casalinho. Ainda assim, a presidente do IGCP admite que "é possível que, até ao final do ano, esta estimativa [que já está ultrapassada] possa voltar a ser revista".



Na proposta do Orçamento do Estado para 2019, o Governo previa que os certificados do tesouro registassem um volume de saídas de 769 milhões de euros, em 2019, enquanto os certificados de aforro deveriam perder 231 milhões de euros. O mesmo documento justificava o contributo negativo destes produtos com os reembolsos dos primeiros certificados do tesouro, que vencem a partir deste mês, e pelas suas elevadas remunerações.



O ritmo de subscrições tem, porém, contrariado estas expectativas, num momento em que as taxas de juro permanecem em mínimos. "O volume de subscrições de certificados de aforro e tesouro tem evidenciado estabilidade", revela a presidente do IGCP.

Os certificados de poupança do Estado captaram perto de 500 milhões de euros, nos primeiros cinco meses do ano. Um ritmo de entradas que contraria as expectativas de financiamento através destes produtos e que levou o instituto que gere a dívida portuguesa a rever as suas previsões de entradas para 2019.Mês após mês, os portugueses continuam a reforçar o seu investimento em Certificados de Aforro (CA) e Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC). Até ao final de maio, estes dois produtos de poupança tinham recebido 481 milhões de euros, contrariando a expectativa de resgates, este ano, por parte do IGCP.