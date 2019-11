Certificados mantêm ritmo de entradas reduzido em outubro

Os certificados de poupança do Estado voltaram a registar um mês de reduzidas subscrições. Ainda que as subscrições tenham aumentado ligeiramente face a setembro, apenas entraram 24 milhões de euros em certificados de aforro e CTPC.

Os portugueses estão a investir menos em certificados de poupança do Estado. Depois do travão registado em setembro, o valor aplicado nestes produtos voltou a ficar aquém da média de investimento registada em 2019. Entraram em certificados, em outubro, menos de 25 milhões de euros.



O "stock" dos Certificados do Tesouro Poupança Crescimento (CTPC) atingiu, em outubro, os 16.977 milhões de euros, um valor que fica 18 milhões de euros acima do valor investido nestes produtos no final de setembro. Já o saldo vivo investido em certificados de aforro (CA) situava-se em 11.999 milhões no final do mês passado, seis milhões acima do valor registado um mês antes, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.