Chairman do Credit Suisse pede desculpa por não ter conseguido salvar o banco

O presidente do conselho de administração do Credit Suisse dirigiu-se aos acionistas com um tom emocionado: "Lamento imenso. É um dia triste para vocês e para nós também. Compreendo a amargura, a raiva e o choque de todos os que estão desapontados, oprimidos e afetados pelos acontecimentos".



Na assembleia geral de acionistas, esta terça-feira em Zurique, Axel Lehmann disse que ficou sem tempo para conseguir dar a volta à situação, apesar de acreditar até ao fim que o banco iria resistir.









"Queríamos por toda a nossa energia e esforços para reverter a situação. É com mágoa que afirmo que não tivemos tempo para o fazer e que, naquela fatídica semana de março, os nossos planos foram arruinados. Por isso, lamento tanto", declarou Lehmann.

As ações do banco seguem a valorizar 1,42% para 0,81 francos suíços esta terça-feira.

A reunião magna, a primeira presencial em quatro anos (devido à pandemia), decorre num estádio de hóquei com capacidade para 15 mil pessoas, na parte norte da cidade de Zurique. Fora das instalações, decorre uma manifestação de acionistas e cidadãos suíços que protestam contra o fim do banco centenário. Desde cedo, a polícia está também no local para evitar confrontos.



Banco central da Suíça diz que, sem a fusão, seria a bancarrota

Antes da fusão, o Credit Suisse tinha planeada uma reestruturação que incluía o despedimento de nove mil funcionários. A compra do banco pelo UBS, que será feita por aproximadamente 3 mil milhões de euros, deverá levar a um corte que pode atingir quase um terço dos trabalhadores do novo gigante bancário que resultar da fusão, ou seja, 11 mil trabalhadores só na Suíça.



O acordo para a compra do Credit Suisse foi alcançado depois da intervenção do governo suíço, do banco central e do regulador do mercado do país, para evitar o descalabro no seu sistema financeiro e problemas maiores a nível global.



Para Schlegel, a fusão "é um mal menor, a melhor das más soluções". Anteriormente, também a ministra suíça das Finanças, Karin Keller-Sutter, tinha afirmado que o Credit Suisse não teria sobrevivido nem mais um dia sem a fusão com o UBS.



O vice presidente do banco central referiu ainda nesta entrevista que as preocupações com a estabilidade financeira não vão impedir a subida de taxas de juro. O SNB subiu 50 pontos base em março. "Vamos fazer o possível para controlar a inflação. E não vemos sinais que ameacem a estabilidade financeira do país. Mas, se necessário, subiremos as taxas de juro de novo", sublinhou Schlegel.

