China alinha com EUA e pondera usar reservas estratégicas de petróleo

O petróleo está a negociar na manhã desta quinta-feira em terreno negativo, prolongando as perdas da última sessão. O "ouro negro" está sob pressão depois de a China ter anunciado que está a pensar usar reservas estratégicas de petróleo para controlar os preços, tal como os Estados Unidos.



No encontro entre os dois líderes, o presidente dos EUA, Joe Biden, terá pedido à China que libertasse petróleo que tem nas reservas para ajudar a estabilizar o mercado petrolífero. A China já respondeu, alinhando com o pedido e convidou mesmo os Estados Unidos a participarem numa venda conjunta da matéria-prima.





Neste momento, o Brent, negociado em Londres e que serve de referência para Portugal, está a desvalorizar 0,62% para os 79,78 dólares por barril, enquanto o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) está a cair 0,96% para os 77,61 dólares.

Também os EUA têm sinalizado estar a considerar a utilização das reservas estratégicas de petróleo, que subiram em 700 mil barris, de acordo com os últimos dados divulgados na terça-feira pelo American Petroleum Institute.

Agência Internacional da Energia (AIE) e de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para o iminente excesso de oferta com o aumento dos casos de covid-19 na Europa estão também a pressionar sobre os preços da matéria-prima.

Os alertas da