China aproveita crash do petróleo para reforçar reservas

A China está a avançar com planos de comprar petróleo para as reservas de emergência numa altura em que se assiste a um colapso dos preços, segundo pessoas com conhecimento do assunto.

O maior importador do mundo aproveita a baixa de 60% neste ano para comprar barris mais baratos para os seus invetários, uma fonte de considerável especulação no mercado de petróleo devido à relutância do governo em divulgar informações sobre o tamanho ou uso das reservas.

A China pediu às agências governamentais que coordenassem rapidamente o abastecimento dos tanques, disseram as pessoas, que não quiseram ser identificadas. Além das reservas estatais, o governo chinês também pode usar stocks comerciais para armazenamento e incentivar empresas a abastecer os próprios tanques, disseram.





A meta inicial é manter o armazenamento estatal equivalente a 90 dias de importações líquidas, o que pode ser estendido para 180 dias ao incluir reservas comerciais.