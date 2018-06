China e Peru atiram o zinco aos ursos

Este metal de base tem registado sucessivas quedas, tendo esta terça-feira fechado um ciclo de nove descidas consecutivas, o mais prolongado em mais de três anos.

O preço deste metal está a ser castigado pelos receios em torno da procura, que se espera que decresça cerca de 0,5%, enquanto a oferta tem registado subidas na ordem dos 2,9%, avançou à Bloomberg o Grupo Internacional de Estudos do Chumbo e do Zinco.



A produção na China e no Peru tem aumentado, enquanto a guerra comercial disputada pelos EUA em várias frentes - desde a China à Europa - tem pressionado o lado da procura.