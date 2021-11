Europa em euforia. Euro cede e dólar quebra petróleo

07h08

Futuros europeus em ligeira alta após 'ressaca' com inflação nos Estados Unidos

Os futuros das bolsas europeias estão a negociar em terreno positivo na pré-abertura desta sexta-feira, ainda a digerir os mais recentes dados da inflação nos Estados Unidos, que atingiu o valor mais alto desde novembro de 1990 no último mês.



Os futuros do Stoxx 50, índice que reúne as 50 maiores empresas da Europa, estão agora a subir uns ténues 0,06%, depois de terem terminado sessão no "verde" pelo segundo dia consecutivo. O otimismo reinou também as bolsas asiáticas, com o japonês Nikkei a ganhar 1,13%.



Depois das quedas registadas um dia depois de conhecido o índice de preços no consumidor nos Estados Unidos, o mercado dá sinais de estar a aliviar as dúvidas dos investidores face ao caráter "temporário" da inflação, que tem vindo a ser sucessivamente defendido pelos bancos centrais.





e se prevê que aumente as taxas de juro diretoras em breve. Isso poderá conduzir a uma perda de atratividade das ações. A subida da inflação acontece ainda numa altura em que a Reserva Federal norte-americana sinalizou que irá começar a retirar os estímulos monetários no final ainda deste mês e se prevê que