China põe petróleo das reservas de emergência à venda dia 24

Os refinadores norte-americanos estavam a recuperar do furacão Ida mais depressa do que a produção petrolífera, sendo que a maioria das novas refinarias do Louisiana que foram impactadas já estariam a retomar as operações, apesar de não haver ainda crude suficiente. Mas com este novo revés, terão de ser feitas novas contas.

Segundo o Goldman Sachs, o furacão Ida terá levado a uma diminuição de cerca de 30 milhões de barris dos inventários norte-americanos de crude. Isto num cenário de aproximação do inverno -- o Bank of America espera que o preço do petróleo atinja a marca dos 100 dólares por barril durante os próximos seis meses caso o inverno seja rigoroso -- e também de fortalecimento do dólar norte-americano.