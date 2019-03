China tirou força às bruxas e deu ganhos a Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram em alta, animadas pelo renovado compromisso da China de estimular a sua economia. Este anúncio teve mais peso do que a bruxaria quádrupla ou a fraca leitura dos dados da produção industrial nos EUA.

Bloomberg

O Dow Jones fechou a somar 0,53% esta sexta-feira, para 25.846,87 pontos, e o Standard & Poor’s 500 avançou 0,50% para 2.822,44 pontos.

O tecnológico Nasdaq Composite, por seu lado, terminou com um ganho de 0,76%, para 7.688,53 pontos.

A contribuir para o movimento de subida esteve o facto de a China ter garantido medidas robustas para travar a desaceleração económica.

O primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, disse hoje que o país vai adotar "medidas fortes" para contrariar o abrandamento económico, sugerindo reformas orientadas para o mercado, em detrimento de mais crédito e gastos públicos deficitários.

A ajudar ao otimismo dos investidores esteve também a expectativa de um entendimento entre os EUA e a China na frente comercial, isto depois de ter sido noticiado um relatório que aponta para progressos nas conversações entre as duas partes.

Esta notícia animou as empresas que dependem grandemente da China para as suas receitas, como é o caso das tecnológicas - e muito especialmente no subsetor dos semicondutores e microchips, o que se reflectiu em ganhos para cotadas como a Nvidia.

O facto de a produção industrial norte-americana ter sido fraca não foi o suficiente para desanimar os intervenientes do mercado. Nem tão pouco a bruxaria quádrupla.

Com efeito, hoje foi dia de bruxaria quádrupla ("quadruple witching") nos mercados de ambos os lados do Atlântico e este evento costuma trazer grande volatilidade.

Chama-se quádrupla porque se dá o vencimento simultâneo de quatro contratos: futuros e opções sobre índices e sobre acções, tanto nos EUA como na Europa.

O termo faz assim referência a estes quatro vencimentos e às bruxas. Mas porquê as bruxas? Os mercados têm o termo ‘witching hour’ (a hora da bruxa) que é a última hora de negociação da sessão bolsista. Uma vez que o vencimento destes quatro tipos de contratos exerce grande influência no desempenho do mercado, o termo é tido como adequado para a situação, já que essa "hora da bruxa" corresponde a um curto período em que quem pratica feitiçaria fica especialmente mais activo e poderoso.

Assim sendo, este é um dia historicamente mais volátil, especialmente na última hora de negociação, com um elevado volume de transacções. Isto porque os investidores que precisam de fechar posições podem movimentar o mercado a qualquer preço, levando as cotações a oscilarem erraticamente. O ‘quadruple witching’ ocorre quatro vezes por ano, nas terceiras sextas-feiras dos meses de Março, Junho, Setembro e Dezembro.