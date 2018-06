China vai puxar pelo gás natural com liderança nas importações

Bloomberg

"A China vai tornar-se o maior importador de gás natural em 2019", prevê a Agência Internacional de Energia (AIE) no relatório 'Gás 2018', onde concentra as previsões que faz para a matéria-prima até 2023. "Os mercados emergentes asiáticos, liderados pela China, serão responsáveis por mais de metade do crescimento no consumo de gás natural até 2023", aponta a agência.



A China deverá ser a responsável por um terço da procura mundial, aumentando as exigências de consumo em cerca de 8% ao ano até 2023. A utilização de gás na economia chinesa está a ser impulsionada pelas políticas governamentais que pretendem uma China com energias mais limpas e ar mais respirável, sem descurar o crescimento económico.

Até agora, Pequim já era o segundo maior importador, a seguir ao Japão. Mas os chineses não são os únicos a avançar: Médio Oriente e América do Norte são regiões onde o consumo cresce "sustentadamente", diz a AIE.



Em 2017, a procura global desta matéria-prima cresceu 3%, o maior salto desde 2010. Nos próximos cinco anos, a produção de gás deverá avançar 1,6% ao ano. Mas há outra diferença relativamente ao passado: o sector da energia é ultrapassado pelo sector industrial como aquele que mais consome gás natural.



Os Estados Unidos da América estarão a sustentar do lado da produção. Este país é já o maior produtor mundial e responsável por 45% do crescimento da produção mundial e por quase 75% das exportações.

Estes dados são divulgados no dia em que Washington recebe a conferência mundial do gás. O evento vai prolongar-se pelos próximos quatro dias e junta algumas das maiores empresas de energia do mundo. Os líderes da ExxonMobil e da Chevron, bem como o secretário norte-americano da Energia, Rick Perry, vão discursar na conferência sobre os desafios e as oportunidades da indústria.