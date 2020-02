Chineses da CTG vendem 1,8% da EDP por 293 milhões

A China Three Gorges informou ter vendido 1,8% do capital da elétrica liderada por António Mexia, através de uma colocação acelerada, por 292,89 milhões de euros.

Os chineses da China Three Gorges anunciaram esta tarde a colocação de uma percentagem de 1,8% do capital da EDP à venda, que já foi concluída com sucesso.

A venda foi feita através de uma colocação acelerada dessa percentagem de capital e em comunicado à CMVM a elétrica nacional afirma ter recebido informação da CTG sobre a conclusão, com sucesso, desta alienação.

Segundo a China Three Gorges, as 65.820.000 ações vendidas, representativas de aproximadamente 1,8000635% do capital da EDP, geraram uma receita de 292,89 milhões de euros para a estatal chinesa, correspondente a um preço de 4,45 euros por ação.

A liquidação da colocação ocorrerá a 2 de março, segundo o mesmo documento.

Após essa liquidação, "a CTG passará a deter 784.957.024 ações da EDP, sujeitas a um ‘lock-up’ de 120 dias, sujeito a certas exceções".

O BNP Paribas e a Merrill Lynch Internacional atuaram como ‘bookrunners’ (colocadores) da operação.



A China Three Gorges é a principal acionista da EDP. Atualmente, sem a liquidação da colocação, detém 23,27% do capital da elétrica nacional. Depois desta venda ficará então com 21,47% (continuando a ser a maior acionista), praticamente o mesmo que tinha comprado no âmbito da privatização. Entretanto, no decurso da OPA que lançou sobre a elétrica, a CTG tinha reforçado em quase 2% - que foi praticamente o montante que agora vendeu.



Esta redução na participação do capital da EDP acontece quase um ano depois de a OPA (oferta pública de aquisição) da CTG sobre a EDP ter terminado, caindo pela não desblindagem dos estatutos em assembleia-geral, o que constitua uma condição para a oferta prosseguir.



Também acontece depois de outra empresa chinesa, de capitais públicos, ter reduzido no capital da EDP: em outubro, a CNIC comunicou ter deixado de ser acionista com participação qualificada.





Ainda recentemente, o secretário de Estado da Energia norte-americano afirmou que a participação da China Three Gorges na empresa liderada por António Mexia é um desafio para os Estados Unidos. Numa conferência em Lisboa, o Danny Brouillette adiantou que "a preocupação que há é que à medida que a EDP continua a crescer nos Estados Unidos, que nós esperamos que continue, a presença do investimento chinês na EDP possa apresentar problemas (...) e isso é o que estamos a avaliar".