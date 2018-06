Cimeira EUA/Coreia do Norte dá ganhos ligeiros a Wall Street

As bolsas dos Estados Unidos abriram a sessão em alta, depois da cimeira entre Trump e Kim Jong-Un, já de olhos postos na reunião da Fed desta quarta-feira.

As bolsas dos Estados Unidos abriram em alta ligeira esta terça-feira, 12 de Junho, depois de concluída a cimeira histórica entre o presidente norte-americano Donald Trump e o líder norte-coreano Kim Jong-Un.

O índice tecnológico Nasdaq ganha 0,31% para 7.683,60 pontos, enquanto o industrial Dow Jones valoriza 0,11% para 25.348,97 pontos. Já o S&P500 sobe 0,18% para 2.785,26 pontos.

Apesar de a reunião ter terminado com promessas de desnuclearização, por parte da Coreia do Norte, e de contributos para o progresso económico de Pyongyang, por parte dos Estados Unidos, vários analistas políticos têm salientado que os resultados são mais simbólicos do que tangíveis.



Isto porque os dois líderes assinaram um documento conjunto com uma série de compromissos mas não fixaram detalhes sobre os passos que serão dados no imediato nem qualquer prazo para a sua concretização.

Esta terça-feira arranca também a reunião de dois dias da reserva Federal dos estados Unidos, que termina amanhã com o anúncio da decisão sobre os juros. Espera-se que o banco central dos Estados Unidos anuncie o segundo aumento deste ano e dê mais pistas sobre as próximas subidas.

Em destaque na sessão os títulos do Twitter, que disparam 4,7% para 43,32 dólares, depois de o JPMorgan ter aumentado o seu preço-alvo para as acções para 50 dólares.





(Notícia actualizada às 14:50)