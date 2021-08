Citigroup processado por lucrar com incumprimento de fundo europeu

O Citigroup está a enfrentar um processo judicial por ter alegadamente prejudicado um fundo europeu num período marcado pelo impacto da covid-19 nos mercados, beneficiando os seus traders à custa desta entidade.



foi processado pela Ver Capital Partners em Londres por ter contruído para a entrada em incumprimento num empréstimo de 224 milhões de euros em março do ano passado. O banco norte-americano é também acusado de ter depois vendido ativos relacionados aos seus traders, beneficiando com a operação.



O processo de liquidação criou um conflito de intereses no banco, ao mesmo tempo que ignorou ofertas melhores de outros potenciais compradores, refere a defesa da Ver Capital Partners, citada pela Bloomberg.





O Citigroup subvalorizou os ativos que vendeu aos traders, agindo com o "intuito de gerar lucro para si", argumentam os advogados da Ver Capital Partners no processo que deu entrada na semana passada.



O banco ainda não apresentou a sua defesa neste caso. Contactada pela agência de notícias, uma porta-voz recusou comentar o processo. Também o CEO do fundo, Andrea Pescatori, recusou fazer comentários.

De acordo com a Bloomberg, o banco sediado em Nova Iorque