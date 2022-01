Cleanwatts estreia projeto de financiamento colaborativo para comunidades de energia

Leia Também Cleanwatts aposta 20 milhões em comunidades de energia

A Cleanwatts anunciou, esta segunda-feira, o lançamento do primeiro projeto de "crowdlending" (financiamento colaborativo) direcionado para a criação de comunidades de energia.A primeira iniciativa, posta em marcha através da plataforma GoParity, tem como objetivo a recolha de 67 mil euros para financiar a instalação de centrais fotovoltaicas que permitam criar uma comunidade de energia em Castelões, freguesia de Calvão, no concelho de Chaves, um modelo que será depois replicado na aldeia vizinha de Soutelinho da Raia."Esta é a primeira vez que, em Portugal, um projeto deste tipo é financiado através de 'crowdlending', uma forma de 'crowdfunding', mas com base em empréstimos e não em 'equity'. Outra particularidade é o facto de resultar da união de esforços dentro da comunidade, uma vez que os terrenos onde irão ser instaladas as centrais fotovoltaicas serão cedidos por habitantes locais", indica a tecnológica portuguesa, com sede em Coimbra, num comunicado enviado às redações.Sem encargos de subscrição, a iniciativa de financiamento colaborativo tem um montante mínimo de 5 euros, explica a empresa.Numa fase inicial, a iniciativa foi lançada em "modo privado" para "dar aos os habitantes locais a possibilidade de serem os primeiros a investir", sendo que, de acordo com a Cleanwatts, num espaço de 10 dias, granjeou mais de 100 investidores, estando agora aberta a todos."O projeto consiste na instalação de centrais de produção de energia fotovoltaica e de Comunidades de Energia nas aldeias de Castelões e de Soutelinho da Raia, que permitirão a todos os participantes usufruírem de energia local, limpa e descarbornizada, com um desconto de aproximadamente 25% relativamente ao custo da energia da rede durante as horas de sol", realça o presidente da Cleanwatts, Basílio Simões, citado na mesma nota.Segundo o mesmo responsável, prevê-se a instalação de 171kWp (quilowatts pico) de potência fotovoltaica em duas centrais que produzirão cerca de 140MWh de energia limpa por ano.Os participantes nas comunidades - explica a Cleanwatts - "não terão de fazer nenhum investimento nem de alterar os seus contratos com o atual comercializador de energia, passando todavia a consumir, durante as horas de sol, uma parcela da energia de que necessitam a partir de uma fonte local, verde e sustentável, acelerando o processo de descarbonização destas aldeias".As comunidades energéticas de Castelões e Soutelinho da Raia estão inseridas no programa "100 Aldeias", recentemente premiado com o Prémio de Inovação Social Power Technology Excellence Awards, na categoria de "Impacto Social", o qual visa "combater a pobreza energética, através da criação de comunidades locais de energia renovável e promoção de boas práticas energéticas junto dessas mesmas comunidades", realça o presidente da tecnológica portuguesa especialista em soluções digitais para o setor da energia.