Clientes bancários fizeram mais de 1.300 reclamações por mês no semestre

O número de reclamações de clientes bancários aumentou na primeira metade do ano. As contas de depósito e o crédito continuam a ser os segmentos alvo de mais reclamações.

O número de reclamações de clientes bancários aumentou no primeiro semestre de 2019. Segundo a síntese de atividades de supervisão comportamental do Banco de Portugal, registou-se uma média de 1.337 mensais nos primeiros seis meses do ano. Trata-se de um aumento de 5,2% face a 2018.





O maior número das reclamações (31,7%) é sobre contas de depósito, seguidas pelos segmentos de crédito aos consumidores e à habitação. O segmento do crédito ao consumo foi responsável por 26,8% das queixas dos clientes, enquanto o crédito à habitação e hipotecário recolheu 12,2% do total, refere o documento.



"Nas contas de depósito, o número de reclamações aumentou de 13 para 14 por cada 100 mil contratos e no crédito aos consumidores, o número de reclamações subiu, de 16 para 18 em cada 100 mil contratos. Pelo contrário, no crédito à habitação e hipotecário, o número de reclamações diminuiu, de 47 para 46 por cada 100 mil contratos", refere o documento.