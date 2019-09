Clima de impasse comercial abala Wall Street

As bolsas norte-americanas encerraram a sessão desta terça-feira em baixa, numa altura em que as negociações fricções comerciais entre os EUA e a China enfrentam novo impasse.

O Dow Jones fechou a ceder 1,08% para 26.118,09 pontos e o Standard & Poor’s 500 deslizou 0,69% para 2.906,27 pontos – naquela que foi a primeira descida em quatro sessões.

Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite recuou 1,11%, para 7.874,16 pontos.

As praças do outro lado do Atlântico estiveram a ser pressionadas sobretudo pela incapacidade de Washington e Pequim de definirem um calendário para as conversações comerciais, o que contribuiu para intensificar os receios dos investidores.

Além disso, depois da China também os Estados Unidos reportaram maus dados da atividade industrial. No caso norte-americano registou uma contração pela primeira vez em três anos.



As cotadas do setor tecnológico estiveram entre os piores desempenhos da sessão, depois de a chinesa Huawei ter acusado o governo dos EUA de assediar os seus trabalhadores e atacar a sua rede interna.