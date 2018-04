CMVM alerta para cinco entidades de intermediação financeira não autorizadas

A CMVM alerta esta segunda-feira para cinco entidades de intermediação financeira não autorizadas, todas elas sedeadas no Reino Unido.

A supervisora do mercado reproduz o alerta emitido pela sua congénere britânica, a FCA.

As entidades em causa são a Verge Finance Private Lending, Euro Ventures Group, Personal Loan Now, Blue Insurance UK e Credit Extra Cash/ CreditExtraCash.

Os investidores apenas deverão utilizar os serviços dos intermediários financeiros registados junto da CMVM.