CMVM alerta que plataforma de trading FX Leader não está autorizada

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) alertou que as entidades Leadernet OU e FX Leader, que detém um site de "trading", não estão autorizadas para atuar em Portugal, segundo um comunicado enviado nesta terça-feira, dia 9 de junho.



O regulador diz que "as detentoras do site www.fx-leader.com" não estão "nem autorizadas nem registadas junto da CMVM para o exercício de qualquer atividade de intermediação financeira em Portugal".



No comunicado, "adverte também que as referidas entidades não se encontram legalmente habilitadas para realizar publicidade ou prospeção de clientes dirigidas à celebração de contratos de intermediação financeira".



Adianta que "para assegurar que uma determinada entidade que oferece serviços de investimento em instrumentos financeiros está autorizada a exercer atividade em Portugal deve consultar a lista de intermediários financeiros autorizados (através deste link)".



O regulador pede a todas as pessoas e entidades que tiverem estabelecido qualquer relação comercial com a Leadernet OU e FX Leader, poderão contactar a CMVM.