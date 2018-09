CMVM avisa obrigacionista da PT que têm até 15 de Setembro para transferir títulos

Os detentores de títulos de dívida emitidos pela Portugal Telecom que já foram reembolsados na totalidade têm poucos dias para se desfazer dos títulos e assim evitar o pagamento de custos de manutenção e guarda.



O alerta foi lançado esta terça-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



Os investidores em causa podem "transferir as obrigações até ao próximo dia 15 de Setembro de 2018, devendo-se informar junto do seu intermediário financeiro dos procedimentos, e eventuais custos, para a transferência das obrigações, contudo deixando de suportar eventuais custos de manutenção e guarda", refere um comunicado do regulador.





A entidade liderada por Gabriela Dias (na foto) especifica que este alerta destina-se apenas aos credores "titulares das Obrigações emitidas pela Portugal Telecom International Finance, B.V. – em recuperação judicial ("PTIF"), emissão PTPTCYOM0008, e que tenham sido integralmente reembolsados no âmbito do programa para acordo com credores do Grupo OI".



Estes investidores, segundo a CMVM, tinham-se comprometido a "manter as suas Obrigações PTIF bloqueadas até ao cancelamento de toda a emissão ou, caso assim fossem instruídos pela Oi a transferir as Obrigações PT para uma conta de valores mobiliários junto de instituição financeira por ela indicada".