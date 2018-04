CMVM eleita membro do IOSCO

O regulador do mercado de capitais português foi eleito membro do Comité Regional Europeu no Board da Organização Internacional de Comissões de Valores (OICV/IOSCO). A presidente da CMVM vai assegurar a representação.

"A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) foi eleita como membro representante do Comité Regional Europeu no Board da Organização Internacional de Comissões de Valores (OICV/IOSCO), o seu órgão de gestão e de decisão máximo. A eleição dos candidatos teve lugar através de votação pelos membros do Comité Regional Europeu, sendo esta uma nomeação institucional para o período 2018-2020, e que será assegurada pela Presidente da CMVM, Gabriela Figueiredo Dias", revela o regulador nacional num comunicado emitido esta quinta-feira, 26 de Abril.

"Com esta eleição, a CMVM far-se-á representar no Board da IOSCO, cabendo-lhe transmitir, nesta sede, as preocupações, prioridades e contributos dos membros do Comité Regional Europeu que não estão representados neste órgão decisório, e participar activamente no debate e na decisão de questões substanciais dos pontos de vista organizativo, estratégico e técnico", acrescenta a mesma fonte.