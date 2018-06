CMVM ganha mais 25% com taxas em 2017

mais votado

"Vêm em bandos com pés de veludo chupar o sangue"

Há 30 minutos

"No céu cinzento sob o astro mudo

Batendo as asas pela noite calada

Vêm em bandos com pés de veludo

Chupar o sangue fresco da manada



Se alguém se engana com seu ar sisudo

E lhes franqueia as portas à chegada

Eles comem tudo eles comem tudo

Eles comem tudo e não deixam nada"



(os Vampiros-José Afonso)