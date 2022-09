CMVM fica mais digital para facilitar entrada de empresas em bolsa

O supervisor dos mercados quer agilizar e simplificar o processo de admissão à negociação de ativos, tendo para isso lançado um novo Guia do Emitente online. A nova ferramenta, dada a conhecer esta terça-feira pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), é destinada a "apoiar as empresas no acesso ao mercado de capitais através da disponibilização de informação e de recursos de forma clara e simples".De consulta "fácil e acessível", o Guia do Emitente disponibiliza informação sobre as etapas da jornada de acesso ao mercado de capitais – desde o planeamento até à admissão à negociação, passando pela preparação e pela oferta – dando a conhecer as características, vantagens e desvantagens das diferentes opções disponíveis às empresas."O objetivo do Guia é o de acompanhar e ajudar as empresas a tomarem decisões informadas de financiamento, com base no conhecimento das alternativas, por forma a considerar aquelas que melhor se adaptam à sua visão e ambição", aponta a CMVM.Após a a apresentação esta terça-feira em Lisboa, a CMVM quer dar continuidade aos esforços de uma maior proximidade e diálogo com as empresas e no seguimento da disponibilização do Guia. Irá assim realizar uma série de encontros com o setor empresarial nacional, no âmbito do seu Roteiro Nacional para o Financiamento em Mercado."Esses encontros visam aproximar a CMVM e as empresas, com foco na disponibilização de informação útil para aquelas que queiram estar presentes no mercado de capitais", acrescenta.O projeto do Guia do Emitente, conduzido pela CMVM, foi desenvolvido no âmbito do programa de promoção do acesso das empresas ao mercado de capitais com a assistência financeira da Comissão Europeia, através do Instrumento Técnico de Suporte, em cooperação com a Direção Geral de Apoio às Reformas Estruturais e com o apoio da EY (Ernst & Young).