CMVM pede a auditor independente que defina preço de saída da bolsa da Luz Saúde

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pediu a um auditor independente a fixação da contrapartida mínima a oferecer pelas acções da Luz Saúde, dada a reduzida liquidez da proprietária do Hospital da Luz em bolsa.

Em comunicado, o regulador informa que "solicitou à Ordem dos Revisores Oficiais de Contas a nomeação de um auditor independente para fixação da contrapartida mínima a oferecer por ocasião do pedido de perda da qualidade de sociedade aberta da Luz Saúde, pela aquisição das acções pertencentes aos accionistas que não tenham estado presentes ou representados ou votado favoravelmente na assembleia onde a mesma foi deliberada".

Segundo a CMVM, a decisão foi tomada tendo em conta que as acções da Luz Saúde "apresentam reduzida liquidez por referência ao mercado regulamentado em que se encontram admitidas à negociação e no facto do valor oferecido resultar de negociação particular, circunstâncias que tornam impossível determinar o valor justo e equitativo da contrapartida", de acordo com os critérios definidos no Código dos Valores Mobiliários.