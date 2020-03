CMVM suspende ações do Sporting devido a contratação de Rúben Amorim

A negociação das ações do Sporting foi suspensa esta quarta-feira, 4 de março, pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), depois de ter sido anunciada a saída de Silas e a contratação de Rúben Amorim para o lugar de treinador da formação leonina.





A notícia foi avançada pela imprensa na terça-feira, e confirmada por Silas na conferência de imprensa realizada após a derrota do Sporting frente ao Famalicão por 3-1. No entanto, nem a saída do treinador nem a contratação do técnico do Braga foram oficializadas pelo clube.