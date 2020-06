negociação das ações e obrigações da Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado", pode ler-se na nota divulgada pelo regulador de mercado.

inicialmente agendada para 19 de maio e adiada para 5 de junho por falta de quórum, será necessário obter uma maioria de dois terços dos votos presentes, independentemente do número de obrigacionistas presentes ou representados, para que o pedido de adiamento seja aprovado.



A SAD portista defendia, aquando da convocatória para a assembleia obrigacionista, que a proposta da administração tem por base os "enormes impactos nas atividades da FC Porto SAD e do Grupo FC Porto provocados pelo atual contexto de pandemia internacional e estado de emergência nacional".



A sociedade anónima desportiva dos "dragões" identificava algumas das consequências da pandemia, destacando "o adiamento (e potencial cancelamento) inesperado dos jogos de futebol do FC Porto e perda substancial de receitas que lhe estão associadas (bilheteira e conexas), bem como a acentuada falta de atividade do mercado de transferências de jogadores que se tem mantido até ao momento e não apresenta previsões de rápida retoma", que, defende "alterou substancialmente a base negocial objetiva da emissão obrigacionista".



"Ademais, estes profundos e inesperados impactos não só afetam as atividades em curso da FC Porto SAD e do Grupo FC Porto, como, inevitavelmente, afetam todo o planeamento projetado para os exercícios económicos e épocas desportivas em curso e futuras", acrescentava o comunicado.



"Um adiamento do prazo de reembolso contribuirá para este quadro de recuperação financeira e potenciará o sucesso e termos da nova emissão obrigacionista projectada", reforçava a SAD.

Num ano atípico, com a atual pandemia a obrigar a uma suspensão do campeonato nacional de futebol, entretanto relançado, as contas do clube foram pressionadas. Agora, a empresa tentará adiar por um ano o pagamento a todos os que subscreveram obrigações no valor de 35 milhões de euros e que vencem a 9 de junho deste ano.Caso o pedido de adiamento seja reprovado em assembleia, o Porto será obrigado a obter outro financiamento e vender um jogador, segundo diz Fernando Gomes, administrador financeiro do clube, ao jornal ECO Nesta assembleia,