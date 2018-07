Cobre afundou depois de investidor chinês misterioso vender posição de mil milhões

A cotação do cobre esteve pelas ruas da amargura nas últimas semanas, levando a que a cotação do metal laranja desvalorizasse mil dólares no último mês. Venda de mil milhões de futuros apostados no cobre por parte de um investidor chinês terá estado na origem da desvalorização do metal.

A guerra comercial tem costas largas e, nos últimos tempos, tem sido mormente apontada como a razão que justifica quedas em bolsas, desvalorizações cambiais e de matérias-primas. Também foi esta a principal razão apontada para a desvalorização do cobre, cuja cotação afundou mais de mil dólares ao longo do último mês para transaccionar em "bear market" e em mínimos de 12 meses.





Contudo, o Financial Times escreve esta segunda-feira, 9 de Julho, que afinal o grande responsável pelas perdas do metal laranja é um misterioso investidor chinês que, segundo dados divulgados pela Shanghai Futures Exchange, apostou na venda massiva de futuros de cobre, no valor de mil milhões de dólares, relativos a uma posição detida junto da corretora Gelin Dahua, sediada em Pequim.