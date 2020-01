Cofina dispara para máximos de setembro após anúncio de aumento de capital

da aquisição da Media Capital à Prisa, comunicado ontem, já depois do fecho de sessão, ao regulador do mercado

um potencial de subida de 43,46%, no melhor dos cenários, antevendo o crescimento da empresa após a aquisição da Media Capital.



A Cofina valoriza mais de 20% este ano em Bolsa e regista uma capitalização bolsista de pouco mais de 50 milhões de euros. Quando concretizar o aumento de capital, o valor de mercado da Cofina irá mais do que duplicar.





"Esta subida das ações da Cofina está associada à aprovação do aumento de capital, anunciado ontem à noite. O mercado está a reagir bem a essa notícia e o volume de negociação está a ser muito superior à média", disse Gualter Pacheco, trader da Go Bulling, do Banco Carregosa.O preço de subscrição para entrar nesta emissão de novas ações foi fixado em 45 cêntimos por unidade, um valor muito próximo (-6,83%) do preço da cotada no fecho da sessão de ontem, fixado nos 48,3 cêntimos por ação.O facto do preço de subscrição desta Oferta Pública de Subscrição e da cotação de ontem da Cofina estarem tão próximos está a motivar uma corrida maior do que o normal às ações da empresa liderada por Paulo Fernandes. Até ao momento foram negociadas 1.612.994 ações da Cofina, um valor muito superior à média diária dos últimos seis meses fixada nos 119.186.Os 45 cêntimos fixados para subscrever cada ação da Cofina neste aumento de capital representa também um desconto de aproximadamente 2,52% face ao preço ajustado calculado de ex-direitos (ou "ex-rights"), altura em que a ação e o direito anexado à ação estão separados.Habitualmente os descontos nos aumentos de capital através de OPS são fixados na casa dos dois dígitos.Após a subscrição integral do aumento de capital, o número de ações ordinárias da Cofina passará a ser de 291.454.725, através da emissão de 188.888.889 novas ações com o aumento de capital.Esta semana, a JB Capital Markets iniciou a cobertura das ações da Cofina com

No comunicado enviado à CMVM, a Cofina disse que os acionistas Promendo Investimentos, Caderno Azul, Actium Capital, Livrefluxo, Valor Autêntico e Pluris Investments apresentaram compromissos ou intenções de subscrição de novas ações, no montante global de aproximadamente 60 milhões de euros. Com estes compromissos, ficam assim garantidos 70,5% do aumento de capital.