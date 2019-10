CoinExchange fecha portas: Retirem os depósitos "o mais rápido possível"

A CoinExchange, plataforma de depósitos e negociação de criptomoedas - mais focada em altcoins, uma alternativa à bitcoin - vai encerrar atividade dia 15 de outubro deste mês e aconselhou todos os utilizadores a retirarem os depósitos e findarem todas as negociações até essa data.

"As negociações e depósitos serão suspensos no dia 15 de outubro de 2019. Por favor, encerre os depósitos e as negociações o mais rápido possível. O site permanecerá até ao dia 1 de dezembro", anunciou a plataforma, em comunicado.