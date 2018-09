Colapso das criptomoedas supera nível da bolha das dotcom

Bloomberg

Com as novas quedas registadas pelas moedas virtuais, o MVIS CryptoCompare Digital Assets 10 Index ampliou o colapso em relação ao máximo de Janeiro para 80%. A descida já superou a queda de 78% do Nasdaq Composite Index em relação ao pico após o estouro da bolha das dotcom, em 2000.

Como os seus antecessores durante o boom das acções da internet, há quase duas décadas, os investidores em criptomoedas que apostaram numa tecnologia aparentemente revolucionária estão a sofrer um doloroso choque de realidade.

A mania das moedas virtuais de 2017 - alimentada pela esperança de que o bitcoin se transformaria em "ouro digital" e que os tokens respaldados pelo blockchain transformariam sectores como finanças e alimentos - rapidamente deu lugar a preocupações sobre o excesso de repercussão, falhas de segurança, manipulação de mercado, regulação mais rigorosa e adopção mais lenta do que a antecipada em Wall Street.

Os optimistas em relação às criptomoedas rejeitam comparações negativas com a era das dotcom ressaltando a recuperação do Nasdaq Composite, que atingiu novos máximos 15 anos depois, e o enorme impacto da internet na sociedade. Estes observam também que a bitcoin recuperou de colapsos anteriores de magnitude semelhante.

Mas mesmo que os optimistas estejam certos e que as criptomoedas acabem por transformar o mundo, a forte queda deste ano realça que o progresso provavelmente não será suave.

As perdas desta semana foram lideradas pela ethereum, a segunda maior moeda virtual. Esta moeda virtual chegou a acumular uma descida de 39% só este mês. Já bitcoin já perdeu mais de metade do valor atingido em Janeiro. O valor de todas as moedas virtuais monitoradas pelo CoinMarketCap.com afundou para 187 mil milhões de dólares, o que representa o valor mais baixo em 10 meses.

Um ponto positivo da queda das criptomoedas é que as ramificações para a economia mundial provavelmente serão mínimas. Apesar de o mercado ter perdido mais de 640 mil milhões de dólares em valor desde que atingiu o pico, em Janeiro, o valor é muito menor que os biliões eliminados com as acções do Nasdaq Composite durante o estouro da bolha dotcom.

As ligações da indústria das criptomoedas com o sistema financeiro tradicional também são fracas. O que tem decepcionado os optimistas, mas é uma boa notícia para todos os restantes agentes, num período de queda dos activos digitais.

(Texto original: Crypto’s 80% Plunge Is Now Worse Than Stocks' Dot-Com Crash)