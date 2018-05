Combustíveis vão subir pela oitava semana para máximos de três anos

A alta do petróleo e a desvalorização do euro voltam a condicionar os preços dos combustíveis em Portugal. O gasóleo e a gasolina vão atingir os níveis mais elevados desde pelo menos 2015.

Reuters

Os preços dos combustíveis vão voltar a aumentar na próxima segunda-feira, sendo esta já a oitava semana de subidas consecutivas.

O agravamento dos preços deve-se à evolução dos preços da matéria-prima e também do mercado cambial. O petróleo atingiu esta semana o valor mais elevado em quatro anos, com o Brent em Londres a negociar nos 78 dólares devido às sanções que os Estados Unidos vão impor ao Irão e que ameaçam deixar fora do mercado as exportações daquele que é o terceiro maior produtor de petróleo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP). E também aumentar a tensão geopolítica numa região onde estão localizados vários países com forte produção da matéria-prima.

A alta do petróleo contagiou os preços dos combustíveis cotados em bolsa, com a tonelada métrica da gasolina e do gasóleo a subirem 2% em dólares. Contudo, a desvalorização do euro face ao dólar também contribui para agravar a factura dos portugueses com os combustíveis, uma vez que a moeda europeia atingiu esta semana mínimos desde o final do ano passado devido à expectativa de que o Banco Central Europeu não vai tão cedo reduzir o programa de compra de activos, uma vez que a economia europeia continua a dar sinais de enfraquecimento.

Desta forma, a tonelada métrica da gasolina e do gasóleo subiram cerca de 3% quando a evolução é medida em euros. Contas feitas, esta evolução da cotação dos combustíveis nos mercados aponta para um agravamento de 2 cêntimos nos preços da gasolina e do gasóleo em Portugal a partir da próxima segunda-feira.

Com esta subida, que foi confirmada ao Negócios por fonte do sector, o preço do litro da gasolina simples vai superar os 1,56 euros na segunda-feira. De acordo com a DGEG, o preço médio praticado esta semana pelas gasolineiras foi de 1,547 euros.



No caso do gasóleo simples, o preço esta semana foi de 1,33 euros, pelo que deverá aproximar-se de 1,35 euros.

Em ambos os casos trata-se dos preços mais elevados em, pelo menos, três anos. A base de dados da DGEG só apresenta o histórico dos preços dos combustíveis em Portugal desde Abril de 2015.

Estes máximos vão ser atingidos após uma série de aumentos consecutivos. No caso da gasolina a próxima será já a nona semana consecutiva de agravamento dos preços. Quanto ao gasóleo, o ciclo vai em oito semanas consecutivas de aumento de preços.

Neste período quer o gasóleo quer a gasolina ficaram cerca de 7% mais caros. Fazendo as contas desde o início do ano, o preço da gasolina e do gasóleo aumentaram 5%.