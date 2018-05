Combustíveis voltam a subir e atingem valor mais elevado desde 2014

A próxima semana vai voltar a ser marcada por subidas significativas dos preços dos combustíveis, depois das matérias-primas terem registado subidas consideráveis e de o euro ter enfraquecido contra o dólar, o que eleva a factura dos combustíveis para os europeus.

Assim o litro da gasolina simples 95 octanas e do gasóleo simples deverá encarecer entre 2,0 e 2,5 cêntimos. O que significa que os preços dos combustíveis vão subir para níveis idênticos aos registados em 2014.

O preço da gasolina simples deverá subir para 1,584 euros, isto tendo em consideração que o custo subirá dois cêntimos. Este é o valor mais elevado desde Julho de 2014, isto considerando os preços praticados na altura na gasolina de 95 octanas, já que os combustíveis simples só apareceram em 2015, pelo que não há histórico anterior a este período.

O custo do gasóleo simples, se aumentar dois cêntimos, subirá para 1,368 euros, o que corresponderá a um máximo de Janeiro de 2014, tendo também em consideração os preços praticados no gasóleo normal antes de Abril de 2015.



Esta semana completar-se-á a nona consecutiva de aumentos de preços, o que representa o maior ciclo de subidas dos últimos três anos.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada pelo Negócios, tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Fonte do sector revelou que as oscilações nos preços rondarão os valores acima referidos, contudo, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.