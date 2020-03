Combustíveis voltam às fortes descidas na próxima semana. Gasolina pode baixar 4 cêntimos

A desvalorização dos preços dos combustíveis acompanha o cenário nos preços do petróleo, numa altura em que o preço do Brent, que serve de referência para Portugal, está no nível mais baixo desde julho de 2017. A catalisar esta cenário negativo está o impacto que o vírus Covid-19 está a ter na procura pela matéria-prima, numa altura em que a OPEP+ (Organização dos Países Exportadores de Petróleo e os aliados) estão reunidos para tentar voltar a equilibrar os preços.

Estes preços têm em conta as variações calculadas pelo Negócios face ao preço médio praticado em Portugal esta semana e anunciado pela Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG).





Já o preço do gasóleo poderá conhecer uma desvalorização de 2 cêntimos por litro para os 1,336 euros por litro, o que representa o menor valor desde setembro de 2019. A acontecer, será a sétima semana consecutiva de quedas no preço do gasóleo.

A evolução dos preços dos combustíveis é calculada tendo por base a evolução dos derivados do petróleo (gasóleo e gasolina) e do euro. Ainda assim, a evolução dos custos dependerá de cada posto de abastecimento, da marca e da zona onde se encontra.





Os cálculos do Negócios têm por base contratos diferentes dos seguidos pelas petrolíferas (ainda que a evolução costume ser semelhante), sendo que os dados disponíveis para o Negócios só estão disponíveis até quinta-feira (faltando um dia de negociação).