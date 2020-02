Comércio e indústria em Portugal arrancam 2020 em alta

O índice que mede o volume de negócios no comércio a retalho registou uma variação homóloga de 4,3% em janeiro.

O Instituto Nacional de Estatística revelou esta tarde dois indicadores que apontam para um desempenho positivo da economia portuguesa no mês de janeiro, sugerindo que o bom momento registado no quarto trimestre de 2019 terá prosseguido no arranque de 2020.

O índice que mede o volume de negócios no comércio a retalho registou uma variação homóloga de 4,3% em janeiro, o que representa uma aceleração de 1,6 pontos percentuais face ao registado em dezembro (2,7%).

Os índices de emprego, de remunerações e de horas trabalhadas2, apresentaram taxas de variação homóloga de 2,8%, 2,3% e 1,7%, respetivamente (2,6%, 1,8% e 2,7% em dezembro, pela mesma ordem).

A variação média dos últimos 12 meses do volume de negócios no comércio a retalho está agora em 4,4%, indicando que o comércio está a ter um arranque de ano positivo.

Na indústria a evolução também é favorável, mas de forma menos clara. O índice de produção industrial registou um aumento de 2,0% em janeiro, abaixo dos 3% registados em dezembro. "Esta evolução foi particularmente influenciada pelo agrupamento de Energia que contribui com 2,6 pontos percentuais para a variação agregada, em resultado de um crescimento homólogo de 14,9%", refere o INE.

Apesar do aumento homólogo, a variação média dos últimos 12 meses da produção industrial persiste em terreno negativo (-2,1%).

O Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu em alta, esta sexta-feira, o crescimento do PIB português de 2%, segundo a estimativa rápida, para 2,2% em 2019.



Também segundo o INE, o PIB terá crescido 0,7% no quarto trimestre face ao trimestre anterior, "sustentado sobretudo num robusto crescimento das exportações de bens e serviços de 6,3%, em termos homólogos", diz o Ministério das Finanças, afirmando que "estes dados desenham uma boa perspetiva para o ano em curso".