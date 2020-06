Comgest reentra na Jerónimo Martins com posição superior a 2%

A Comgest Global Investors entrou de novo no capital acionista da empresa liderada por Pedro Soares dos Santos, e com uma participação qualificada.

A gestora de ativos francesa Comgest Global Investor SAS reentrou no capital da Jerónimo Martins com a aquisição de 2,06% dos direitos de voto da retalhista dona do Pingo Doce. A Comgest já tinha detido uma posição na JM, em janeiro deste ano, mas entretanto tinha-a vendido.