Como está a evoluir o “day trading” na bolsa nacional?

O “day trading” na bolsa nacional tem vindo a cair, nos últimos anos, reflexo da saída de importantes cotadas da bolsa nacional. No espaço de cinco anos, o valor negociado encolheu para quase metade. E o peso no total da negociação também está a cair. Raquel Godinho, editora de Mercado do Negócios, explica a evolução.