Como recorrer aos 100 milhões para apoiar o regresso das empresas?

Numa altura em que maioria dos negócios retoma a atividade, as micro e as pequenas e médias empresas (PME) podem candidatar-se a apoios a fundo perdido para suportar os custos associados à nova normalidade. As candidaturas ao programa Adaptar já estão abertas e podem ser submetidas até que se esgote a dotação total, de 100 milhões de euros. Há 50 milhões para microempresas e outros 50 milhões para PME.