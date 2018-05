Confiança na economia americana sustenta Wall Street

O Dow Jones encerrou a ganhar 0,25% para 24.768,93 pontos e o Standard & Poor’s 500 valorizou 0,41% para 2.722,46 pontos.

Por seu lado, o Nasdaq Composite terminou o dia a subir 0,63%, a valer 7.398,30 pontos.

Na sessão de ontem, os bons dados relativos às a retalho no país terem suscitaram novos receios em torno da inflação – o que poderá levar a Fed a acelerar o ritmo de subida dos juros. Mas hoje esses receios transformaram-se em confiança.

Os resultados do sector do retalho, com especial destaque para as boas vendas da Macy’s, animaram sobretudo o S&P 500.

As acções da Macy’s dispararam 11,2% depois de a retalhista ter superado as estimativas dos analistas e ter revisto em alta as suas projecções para o ano (guidance). Isto levou o índice das lojas departamentais do S&P 500 a ganhar 5,4% - a maior subida diária em quase seis meses.

Outras empresas do segmento das lojas departamentais, como a J.C. Penney, Kohl, Nordstrom e Target, foram igualmente impulsionadas por este desempenho.