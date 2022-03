Conflito deixa ursos à solta nas bolsas mundiais

A invasão da Ucrânia acelerou um movimento de forte queda nos mercados acionistas, com os investidores a desfazerem-se dos ativos de risco e os bancos de investimento a cortarem as suas previsões para as ações.

