Continental reduz previsão das receitas. Acções afundam 14%

A fabricante de pneus cortou as estimativas para as receitas pela segunda vez este ano. Uma decisão que está a agitar o mercado e a levar as acções da Continental a caírem 14%, para um mínimo de nove anos.

Bloomberg

A fabricante de pneus Continental reduziu as previsões para as receitas pela segunda vez este ano. Uma decisão que está a levar as acções da empresa, que tem uma fábrica na freguesia de Lousado, em Vila Nova de Famalicão, a recuarem 14%, para o valor mais baixo desde Junho de 2009.

A segunda maior fabricante de componentes automóveis do mundo estima registar receitas de 46 mil milhões de euros este ano, excluindo efeitos cambiais, o que fica mil milhões abaixo da meta revelada anteriormente, afirma a Continental num comunicado divulgado esta quarta-feira, 22 de Agosto, e citado pela Bloomberg.

Os títulos estão a cair 13,63% para 160,05 euros, mas chegaram a tocar os 159,90 euros durante a sessão - um mínimo de nove anos. De acordo com a multinacional alemã, esta nova redução das projecções – é a segunda vez este ano – deve-se ao aumento dos gastos com tecnologia, mas também às vendas na China e Europa, que foram mais fracas do que estava estimado.

O facto de a empresa ter emitido um "profit warning" tão rapidamente, uma vez que em Abril já tinha reduzido as previsões, foi um "choque", afirmou Tim Schuldt, analista da Equinet, à Bloomberg.

Esta redução das estimativas da Continental revela as pressões a que estas fabricantes estão actualmente sujeitas. A empresa já tinha alertado que os custos elevados para desenvolver nova tecnologia estão a pesar no negócio, nomeadamente a mudança dos motores de combustão para carros eléctricos ou plug-in híbridos.