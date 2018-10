Contributo das famílias para o financiamento do Estado será nulo em 2019

A quebra do financiamento junto das famílias será compensada pela emissão de obrigações do Tesouro. Os certificados de poupança do Estado deverão registar saídas de 1.000 milhões de euros.

Ao contrário do que aconteceu nos últimos anos, em que as famílias foram um importante financiador do Estado, no próximo ano os investidores particulares vão ter um contributo nulo no financiamento do Tesouro português. Na proposta do Orçamento do Estado para 2019, o Executivo prevê que os certificados de poupança registem um volume de saídas de mil milhões de euros, devido ao reembolso dos primeiros CTPM.

Os certificados do tesouro deverão registar um volume de saídas de 769 milhões de euros, em 2019, enquanto os certificados de aforro deverão perder 231 milhões de euros, segundo as estimativas apontadas pelo governo no Orçamento do Estado para 2019, entregue esta segunda-feira na Assembleia da República. O contributo negativo destes produtos é justificado pelos reembolsos dos primeiros certificados do tesouro, que vencem a partir deste mês, e pelas suas elevadas remunerações.





"A partir de Outubro de 2018, os primeiros CTPM começarão atingir a sua maturidade original, estimando-se amortizações de 610 milhões a vencer em 2018 e 2,9 mil milhões de euros em 2019, a que acrescem também amortizações da série C de CA (cerca de 80 milhões em cada ano)", explica o documento Além disso, "os CTPM que vencem em 2019 beneficiavam de remunerações muito atractivas, pelo que seja por inércia, seja pela busca de outro tipo de aplicações com maior remuneração, uma parte significativa deste montante poderá não ser reinvestida em CA ou CTPC, o que poderá implicar subscrições líquidas negativas destes instrumentos em 2019".