Coroa sueca em mínimos de mais de oito anos face ao euro

A coroa sueca encontra-se no nível mais baixo face ao euro desde Dezembro de 2009 e abaixo das previsões de Fevereiro do banco central sueco.

A política monetária ultra-expansionista levada a cabo pelo banco central nórdico, com uma taxa de juro de -0,5%, tem feito com que a moeda sueca venha a perder valor. No ano passado, a coroa sueca recuou 8,6% face ao euro, uma queda assinalável no mercado cambial, tradicionalmente pouco volátil.





Os analistas do banco Nordea consideram que ainda existem riscos para a moeda sueca, uma vez que muitos investidores ainda detêm posições longas em coroas suecas.



"Ainda achamos que a posição do mercado é longa na coroa sueca, contrastando com o que seria expectável após um período de enfraquecimento da moeda. Isto, obviamente, constitui um risco para uma desvalorização ainda maior da coroa sueca", refere um relatório do Nordea publicado segunda-feira.



A coroa sueca encontra-se 6% abaixo do valor antecipado pelo Banco Central Sueco na sua última reunião, em Fevereiro.



A debilidade da coroa sueca poderá influenciar o turismo com origem no país, uma vez que as viagens e estadias no estrangeiro se tornam mais caras para os suecos.

Actualmente, um euro vale 10,38 coroas suecas, o nível mais alto desde Dezembro de 2009.A correcção de preços no mercado imobiliário sueco tem contribuído para debilitar ainda mais a moeda do país. Desde o pico registado no Verão passado, os preços das casas na Suécia caíram perto de 10%.