Coronavírus abala Wall Street. Mas cotadas dos produtos de limpeza estão a faturar

As bolsas do outro lado do Atlântico fecharam em baixa, com o Dow Jones a apagar os ganhos de 2020 e o S&P 500 a registar a maior queda em quase quatro meses. As cotadas do turismo e dos microprocessadores foram as mais penalizadas. Mas nem todos os setores perdem. Com os receios crescentes em torno do vírus mortal com origem na China, as empresas ligadas aos produtos de limpeza estão a ganhar terreno.