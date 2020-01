Coronavírus e resultados mistos pressionam Wall Street

As bolsas norte-americanas estão a copiar o desempenho negativo das praças europeias e asiáticas, numa altura em que voltam a crescer as preocupações dos investidores com a rápida propagação do coronavírus, que já provocou 170 vítimas mortais e infetou mais de 7.000 pessoas em 15 países.

O Dow Jones desvaloriza 0,43% para 28.611,63 pontos e o Nasdaq cede 0,54% para 9.225,31 pontos. O S&P500 cai 0,42% para 3.259,78 pontos. Muitas empresas fecharam fábricas, lojas ou outras operações na China, num esforço para conter a propagação do vírus, o que está a contribuir para elevar o nível de preocupação dos investidores com o impacto na já debilitada economia chinesa. As atenções estão centradas na reunião desta quinta-feira da Organização Mundial de Saúde, que poderá declarar emergência global devido ao coronavírus. Nas últimas sessões os investidores tinham colocado o coronavírus para segundo plano, devido sobretudo aos bons resultados apresentados por diversas cotadas. Contudo, várias gigantes de Wall Street apresentaram números que não agradaram ao mercado. É o caso do Facebook (-6,63%), United Parcel Service (-6,77%) e Royal Dutch Shell (3,19%). As ações da rede social liderada por Mark Zuckerberg chegaram a cair perto de 8%, eliminando cerca de 50 mil milhões de dólares de valor de mercado. Há também empresas que apresentaram resultados positivos e estão a negociar em alta. É o caso da Microsoft (-3,17%) e Coca-Cola (2,68%). Mas o principal destaque vai para a Tesla, que dispara 10,3% para 640,84 dólares, depois de ter anunciado lucros de 105 milhões de dólares no seu quarto trimestre fiscal. O relatório do Governo norte-americano sobre o PIB dos Estados Unidos acabou por ter um impacto limitado no mercado, uma vez que ficou em linha com o esperado pelos economistas. A maior economia do mundo cresceu 2,1% no quarto trimestre e 2,3% na totalidade do ano. O relatório do Governo norte-americano sobre o PIB dos Estados Unidos acabou por ter um impacto limitado no mercado, uma vez que ficou em linha com o esperado pelos economistas. A maior economia do mundo cresceu 2,1% no quarto trimestre e 2,3% na totalidade do ano.