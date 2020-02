Coronavírus já fez mais de mil mortos na China

O número de mortes devido ao coronavírus subiu esta segunda-feira para 1.013 na China. As autoridades de saúde de Hubei informaram que morreram 103 pessoas na província só esta segunda-feira, aumentando o valor para 974 só naquela região.No total existem 31.728 casos confirmados no país asiático. Mais de 25 mil pacientes estão hospitalizados em Hubei, 1298 em estado crítico.

Existem agora 42.500 casos confirmados de coronavírus a nível mundial.





O balanço ultrapassa o da Síndrome Respiratória Aguda Grave (SARS, na sigla em inglês), que entre 2002 e 2003 causou a morte a 774 pessoas em todo o mundo, a maioria das quais na China, mas a taxa de mortalidade permanece inferior.





Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há mais de 350 casos de contágio confirmados em 25 países. Na Europa, o número chegou hoje a 43, com quatro novas infeções detetadas no Reino Unido.





A situação motivou a marcação de uma reunião de urgência de ministros da Saúde dos países da União Europeia para quinta-feira, em Bruxelas, enquanto a Organização Mundial de Saúde (OMS) enviou uma equipa de especialistas para a China para acompanhar a evolução.