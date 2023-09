Corticeira Amorim e CTT seguram bolsa de Lisboa no verde

A bolsa de Lisboa abriu no verde, à semelhança das congéneres europeias que se encontravam a negociar na abertura, como Paris e Amesterdão.





O PSI sobe 0,02% para 6.155,77 pontos, com 11 cotadas no verde, quatro no vermelho e uma inalterada — a Semapa. Acima da fasquia de 1% estão a Corticeira Amorim e os CTT, que valorizam 1,53% para 9,95 euros e 1,35% para 3,37 euros, respectivamente. Ainda em terreno positivo estão os pesos pesados EDP que ganha 0,70% para 4,19 euros, a EDP Renováveis que avança 0,31% para 16,31 euros por ação e a Jerónimo Martins que sobe 0,01% para 21,32 euros.



A Ibersol avança 0,87% para os 6,94 euros. Ontem a empresa revelou que os Acima da fasquia de 1% estão a Corticeira Amorim e os CTT, que valorizam 1,53% para 9,95 euros e 1,35% para 3,37 euros, respectivamente. Ainda em terreno positivo estão os pesos pesados EDP que ganha 0,70% para 4,19 euros, a EDP Renováveis que avança 0,31% para 16,31 euros por ação e a Jerónimo Martins que sobe 0,01% para 21,32 euros.A Ibersol avança 0,87% para os 6,94 euros. Ontem a empresa revelou que os



A pressionar o PSI está a Greenvolt que tomba 1,55% para 5,73 euros, depois de ontem ter anunciado que encerrou a primeira metade do ano com prejuízos de três milhões de euros, valor que compara com lucros de 1,2 milhões registados no primeiro semestre do ano passado. A empresa justifica as perdas com o esforço de investimento realizado, bem como o efeito cambial adverso de 10 milhões de euros decorrente da desvalorização do zloty polaco.



Também no vermelho está a Galp que desliza 1,12% para 14,12 euros e o BCP que cai 0,24% para 0,2542 euros.



lucros ascenderam a 3,1 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, o que compara com os cerca de 836 mil euros registados no mesmo período do ano anterior. Já os lucros antes de juros, impostos, amortizações e depreciações (EBITDA) fixaram-se nos 30,2 milhões de euros, o que se traduz numa subida de 41% face aos primeiros seis meses de 2022.