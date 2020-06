Corticeira Amorim mantém dividendo de 18,5 cêntimos mas não paga “extras” em dezembro

A Corticeira Amorim vai manter a proposta de pagar um dividendo de 18,5 cêntimos aos acionistas, mas, ao contrário do que tem vindo a acontecer desde 2012, não pretende pagar dividendos extraordinários em dezembro.





A proposta do dividendo de 18,5 cêntimos, relativo aos resultados de 2019, vai ser apresentada na assembleia-geral de acionistas, agendada para o próximo dia 26 de junho, informou a empresa em comunicado à CMVM.





"Considerando as consequências da pandemia e o inerente agravamento do contexto económico e social, em Portugal e no mundo, e em face da séria situação de incerteza quanto à retoma da normal atividade económica, o Conselho de Administração da Corticeira Amorim reuniu, ponderou e decidiu manter a proposta de aplicação de resultados deliberada em 23 de março de 2020, incluída no Relatório de Gestão do exercício de 2019, a apresentar à apreciação da Assembleia Geral de Acionistas", lê-se no comunicado.





A empresa liderada por António Rios de Amorim acrescenta que "assume com responsabilidade este momento, em linha com a gestão assumidamente conservadora do balanço que tem sido seguida" e que, por isso, mantém a intenção de pagar o dividendo ordinário, mas não irá propor o pagamento de um dividendo extraordinário em dezembro, como tem vindo a acontecer desde 2012.





O valor do dividendo foi anunciado no passado dia 9 de março, quando a empresa comunicou que os seus lucros caíram 3,2% em 2019 para 75 milhões de euros, apesar do crescimento de 2,4% das vendas para 780 milhões de euros.





Com base nestes resultados, a empresa liderada por António Rios de Amorim propôs a distribuição de um dividendo bruto de 0,185 euros por ação, o mesmo valor pago em 2017 e 2018.