Corticeira Amorim paga dividendo extraordinário de 8,5 cêntimos a 19 de Dezembro

Os accionistas da Corticeira Amorim aprovaram esta segunda-feira, 3 de Dezembro, a proposta do Conselho de Administração de efectuar o pagamento de um dividendo extraordinário.





A deliberação foi tomada em assembleia geral e pressupõe o pagamento de um dividendo bruto de 8,5 cêntimos por acção, o que representa uma remuneração líquida de 6,375 cêntimos.





Segundo um comunicado à CMVM, os dividendos serão colocados à disposição dos accionistas a partir de 19 de Dezembro, pelo que as acções passam a negociar sem direito à remuneração a partir de 17 de Dezembro.





O anúncio do pagamento do dividendo não é novo, já que a Corticeira anunciou a intenção de reforçar a remuneração aos accionistas quando apresentou os resultados dos primeiros nove meses do ano.





A Corticeira Amorim anunciou a 7 de Novembro que fechou os primeiros nove meses deste ano com um resultado líquido de 58,6 milhões de euros, valor que representa um crescimento de 4% face aos 56,4 milhões de euros registados no período homólogo.

Perante estes resultados e o nível dos capitais próprios da empresa, a Corticeira Amorim propôs uma distribuição de reservas de 11,3 milhões de euros, que foi agora aprovada.





Esta remuneração extraordinária pressupõe uma rendibilidade de 0,9%, sendo que a este dividendo é preciso acrescentar 18,5 cêntimos por acção que os accionistas receberam no final de Abril.





No comunicado com a apresentação das propostas que levou à AG, a Corticeira Amorim explica que decidiu avançar com esta remuneração extraordinária devido ao "sólido crescimento da actividade e dos resultados ao longo dos últimos exercícios, bem como às perspectivas para o corrente exercício", que "vêm permitindo à Corticeira Amorim gerar ‘cash flow’ crescentes".





Tendo isto em conta, "será possível efectuar uma distribuição de reservas aos senhores accionistas sem colocar em causa a manutenção de uma eficiente estrutura de capitais do grupo Corticeira Amorim". A Corticeira Amorim chegou a Setembro com reservas distribuíveis de 69,8 milhões de euros.





As acções da Corticeira Amorim negoceiam a subir 1,5% para 9,49 euros.